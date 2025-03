Filha Ã© presa apÃ³s surrar o pai para roubar R$ 800 em Sete Quedas

Mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante após roubar cerca de R$ 800 do próprio pai, de 46 anos, na tarde desta sexta-feira (14), em Sete Quedas. Para ter os valores, ela ainda o agrediu.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, a vítima compareceu na delegacia acompanhada de uma equipe do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que prestava suporte ao pai.

Rapidamente foi iniciada as diligências e conseguiu localizar a suspeita ainda no local do crime, onde havia vestígios de sangue pelo imóvel.

No interrogatório, a jovem confessou o crime, afirmando que utilizou violência ao agredir o pai com socos antes de subtrair sua carteira, que continha a quantia de R$ 800. Diante da confissão e das provas obtidas, foi dada voz de prisão à suspeita pelo crime de roubo.

A equipe do SIG conseguiu recuperar e devolver o valor à vítima. Durante as diligências a vítima foi encaminhada para o Hospital onde passou por atendimento médico.

A suspeita permanece presa à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

