Filha mata o pai com facada no peito apÃ³s discussÃ£o em Mundo Novo

Daniel Pereira de Souza, de 47 anos, morreu após ser atingido com uma facada no peito desferida pela própria filha, Daniela Moraes de Souza, de 22 anos, na noite desta segunda-feira (17), em Mundo Novo. Ela foi presa em flagrante.

Conforme o site Ta Na Mídia Naviraí, a situação aconteceu em decorrência de uma discussão envolvendo pai e filha por conta de uma dívida. Após o atrito, Daniela teria pegado uma faca e atingido o próprio pai.

O caso aconteceu por volta das 18h35, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na rua Dom Pedro Primeiro, no bairro Fleck, onde as informações apontavam para um homicídio após uma briga familiar.

Ao chegarem no local, constataram que Daniel estava caído no chão e com um ferimento no tórax, acionando o Corpo de Bombeiros, que chegou no local, prestou os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima para o hospital municipal, contudo, ele chegou sem vida.

Ainda na residência dos fatos, a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante da suspeita e a encaminhou para a delegacia, onde ela foi autuada pelo crime de homicídio.

