Filho com esquizofrenia mata pai de 67 anos com facadas nas costas em Jardim

Nicolau Fernandes, de 67 anos, foi assassinado a facadas pelo próprio filho, que não teve a identificação revelada, na noite deste domingo (29), na Vila Angélica II, em Jardim. O outro filho da vítima tentou proteger o pai e acabou ferido, enquanto o suspeito foi preso em flagrante.

Informações do site Jardim MS News apontam que o acusado seria esquizofrênico, mas as autoridades irão investigar se ele fazia tratamento psiquiátrico.

Conforme detalhes divulgados, o caso aconteceu no início da noite, quando o idoso estava na residência e foi surpreendido pelo ataque do filho, que o atingiu com facadas nas costas.

Outro filho de Nicolau tentou intervir, mas também foi ferido na ação, mas está fora de perigo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer Nicolau, encaminhando ele para o Hospital Marechal Rondon, contudo, ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência e prendeu o acusado ainda na residência da família. Ele foi encaminhado para a delegacia para ser autuado em flagrante.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também