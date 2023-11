Filho desfigura rosto de mãe a marretadas após discussão por botijão em Três Lagoas

Rapaz, de 18 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (14), após agredir a sua própria mãe, de 44 anos, com golpes de marreta e deixar seu rosto desfigurado em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. As agressões aconteceram após uma discussão devido a um botijão de gás.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a mulher apareceu na delegacia toda machucada e contando que teria sido agredida pelo próprio filho e que o suspeito ainda danificou seu carro com a marreta.

Ela apresentava lesões na boca, nos dentes e tinha também dores nas costelas, uma vez que também foi agredida nessa região. Ela não corre risco de morte.

Com as informações, investigadores da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e do SIG (Setor de Investigações Gerais) passaram a realizar diligências na tentativa de encontrar o agressor. Após terem ciência da localização do suspeito, foi realizado um cerco nas proximidades para evitar a fuga.

Conforme a polícia, após cerca de 45 minutos de perseguição, o autor foi localizado, sendo capturado pelos investigadores.

O autor foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e dano, cuja pena, somada, atinge um total de 6 anos de prisão.

