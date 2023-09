Rapaz encara julgamento após matar a mãe a facadas em Nova Andradina

Matheus Gabriel Gonçalves dos Santos, de 19 anos, será julgado na manhã desta quinta-feira (28) pelo crime cometido contra a própria mãe, Marta Gouveia dos Santos, de 37 anos, em Nova Andradina - 298 quilômetros de Campo Grande. Após mais de um ano, o jovem não confessou o crime mesmo sendo o principal suspeito.

O crime aconteceu no dia 23 de janeiro ano passado, quando o corpo de Marta foi encontrado às margens de uma rodovia com pelo menos 30 golpes de faca, que atingiram o seu pescoço e a sua cabeça.

Conforme o site Jornal da Nova, o julgamento do Tribunal do Júri começa às 8h30. O Ministério Público é quem ofereceu a denúncia e sustenta que Matheus é quem desferiu as facadas contra a própria mãe. O acusado terá auxílio de dois advogados na audiência.

Atualmente, Matheus está preso na Penitenciária Estadual de Dourados e mesmo após um 1 ano e 8 meses, ele não confessou o crime, nem mesmo deu detalhes se uma terceira pessoa também pudesse estar envolvida no assassinato de Marta.

Na época em que aconteceram os fatos, a mulher desapareceu após sair para pedalar na manhã do dia 23 de janeiro do ano passado. Familiares e amigos chegaram a usar as redes sociais para pedir apoio nas buscas, quando no final da tarde, o corpo foi encontrado.

Ela apresentava 24 golpes de faca na região do pescoço e 6 na cabeça. Matheus, principal suspeito, foi preso dias depois em Aquidauana.

