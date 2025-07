Filho mata mãe a facadas e foge em Glória de Dourados

Michely Rios Midon Orue, de 47 anos, foi assassinada com golpes de faca pelo próprio filho, identificado como Alfredo Henrique Orue dos Santos, de 21 anos, nesta quinta-feira (3), em Glória de Dourados.

O caso foi descoberto ao longo da noite e o corpo da vítima foi localizado nos fundos da residência da família, na rua Ivinhema. Esse é o 17° feminicídio em Mato Grosso do Sul.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a polícia recebeu informações que o suspeito fugiu utilizando o carro, um Renault Logan, de cor branca com placas HTD-0025. Ele teria passado pela cidade de Dourados por volta das 18h.

Relatos de familiares e amigos as autoridades de Glória de Dourados apontam que Alfredo Henrique era usuário de drogas e ficava agressivo, tendo Michely e o marido dificuldades no convívio com o filho.

Amigos notaram que desde às 12h a mulher não respondia as mensagens, nem atendia as ligações. Algumas pessoas chegaram a ir até a residência, mas encontraram tudo fechado e ninguém atendia. O marido da vítima estava viajando a trabalho.

Somente por volta das 19h40, uma amiga acompanhada do marido, foi até a residência de Michely, abriu o portão e ao chegar na área dos fundos, visualizou o corpo da vítima caído.

Estiveram atuando na ocorrência, a Polícia Civil, a Polícia Científica e a Polícia Militar. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar.

