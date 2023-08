Filho 'toma as dores' da mãe e esfaqueia padrasto após discussão em Chapadão

Durante a madrugada desta quinta-feira (24), um homem, de 33 anos, discutiu com sua esposa e o filho dela 'tomou as dores' e esfaqueou duas vezes o padrasto em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande.

Os golpes atingiram o tórax e o abdômen do homem, que foi encontrado em frente a um estabelecimento na Avenida Goiás. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e após fazer os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima para o Hospital Municipal.

Conforme o site O Correio News, o homem relatou aos militares que teria discutido com sua companheira, mas não revelou o motivo. Diante da situação, o filho da mulher quis separar os dois e pegou a faca, desferindo dois golpes nele.

O caso teria acontecido na rua Camapuã, onde a família residia, porém com o ferimento provocado pelos golpes, o homem saiu correndo e pediu ajuda em um estabelecimento mais próximo.

A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao hospital para colher mais detalhes a respeito da ocorrência.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também