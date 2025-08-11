Menu
Interior

Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia

Ele deixou o genitor sozinho na residência, já que ambos estavam consumindo as bebidas no Dia dos Pais

11 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativaPolícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa   (Divulgação/PCMS)

Darlei Lucas dos Santos, de 56 anos, morreu atropelado no final da tarde deste domingo (10), na cidade de Cassilândia - a 418 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava no meio da rua Olímpio Dias dos Santos, quando foi atingida por um veículo, sendo projetado contra o solo, ficando inconsciente. O carro em questão fugiu do local sem prestar socorro.

Ainda conforme o registro, Darlei foi socorrido para uma unidade hospitalar, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

No boletim médico, foi informado que a vítima apresentava fratura no lado esquerdo do tórax.

O filho da vítima conversou com a Polícia Militar e informou que estavam juntos consumindo bebida alcoólica, momento em que teria ido até a casa de uma pessoa buscar mais bebidas, deixando o pai aguardando na residência.

Mas ao retornar, encontrou ele caído no chão e sendo atendido pela ambulância.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

