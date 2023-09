Final feliz: filhote de cachorro é resgatado após cair em bueiro de 8 metros em MS

Um filhote de cachorro precisou ser resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, após cair em um bueiro de cerca de 8 metros na manhã desta sexta-feira (8), em Nova Andradina, a 297 km de Campo Grande.

O cabo Mendes, que atendeu a ocorrência, explicou que funcionários que trabalhavam em uma obra escutaram o filhote chorando e tentaram tirar a tampa do bueiro para resgatar o animal. Por ser muito pesada, não conseguiram e então, acionaram os Bombeiros.

"Usamos um equipamento high lift, como se fosse um macaco hidráulico grande, erguemos a tampa e colocamos uma escada para chegar até o fundo do poço, que estava seco. Eu entrei no buraco e não sabia ao certo onde ele estava, estava escondido, com medo. Quebrei uma anilha e ele saiu, aí consegui pegar ele. Ficou quieto o tempo todo", explicou cabo Mendes.

Com ajuda de uma corda, ele foi retirado do bueiro.

De acordo com o militar, o animal estava magro e desnutrido, aparentando abandono. Os trabalhadores que acionaram a guarnição alimentaram o filhote e em seguida, os Bombeiros levaram o filhote até uma família que tinha interesse em adotar o cachorro. Confira:

