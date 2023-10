Foragido da Justiça há 6 anos por assassinato, idoso é preso em Rio Verde

Um homem, de 66 anos, foragido da Justiça há 6 anos, foi preso nesta quinta-feira (5) pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF), em Rio Verde, cidade a 205 quilômetros de distância de Campo Grande.

O idoso havia sido condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato de sua companheira, em maio de 2011.

Segundo a acusação, o homem teria, durante a noite do dia 20 de maio de 2011, desferido dois golpes de faca no pescoço da vítima, e logo em seguida, saiu para uma festa, retornando para a residência do casal apenas à meia noite do dia seguinte.

O criminoso então entrou em contato com a polícia e comunicou o fato.

Entre sua prisão preventiva e a condenação definitiva, o assassino fugiu da Comarca de Rio Verde, ficando desaparecido até a última quinta-feira, quando foi localizado e preso por investigadores da DERF.

Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional para cumprimento da pena.

