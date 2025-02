Foragido por quase 30 anos, homem é condenado por homicídio em Dourados

Vinícius Santos com informações do MPMS

Um homem foi condenado a 12 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Dourados pelo homicídio qualificado de O.M.S., ocorrido em 1996. A sentença foi proferida na última quinta-feira (13), quase três décadas após o crime.

O réu, identificado como A.C., permaneceu foragido até ser localizado em 2023, em São Paulo. Com isso, o processo, suspenso desde 1997, foi retomado. Desde então, A.C. aguardava julgamento na Penitenciária Estadual de Dourados.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), A.C. invadiu a casa da vítima na noite de 16 de setembro de 1996 e efetuou um disparo fatal. O crime teria sido motivado pelo fato de A.C. não aceitar o relacionamento da vítima com sua companheira.

O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. A sentença foi lida pelo juiz Ricardo da Mata Reis, da Vara do Tribunal do Júri. O condenado poderá recorrer da decisão, mas seguirá preso.

