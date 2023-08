Fotógrafo flagra mãe e filhote com boca suja de sangue 'depois do almoço' no Pantanal

O fotografo Lucas Morgado ficou 'cara a cara' com duas onças-pintadas no Pantanal de Miranda, a 190 km de Campo Grande. As lentes captaram o exato momento em que mãe e filha terminam a caçada e saem com a boca cheia de sangue.

Postada nas redes sociais no último sábado (29), o fotógrafo brincou com as imagens falando que foram feitas "depois do almoço".

As protagonistas são Surya e Juba, mãe e filha monitoradas pela ONG Onçafari.

Confira abaixo alguns dos cliques publicados por Lucas:

