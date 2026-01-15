Menu
Frentista é atacado com chave de rodas por borracheiro em posto de Três Lagoas

Suspeito tentou fugir, mas foi detido e encaminhado para a delegacia

15 janeiro 2026 - 17h22Luiz Vinicius
Suspeito foi preso pela PMSuspeito foi preso pela PM   (Alfredo Neto/RCN 67)

Frentista, de 53 anos, foi socorrido com uma suspeita de fratura na costela após ser atacado com chave de rodas por um borracheiro, na noite desta quarta-feira, dia 14, em um posto de combustíveis nas margens da BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A confusão aconteceu após um desentendimento entre vítima e agressor, onde se iniciou uma discussão que evoluiu para troca de agressões e o borracheiro acabou se armando com o objeto, e desferindo vários golpes contra o frentista.

Motoristas de caminhões, pessoas que estavam no restaurante do posto e colegas de trabalho da vítima intervieram na briga, e na sequência, o suspeito fugiu do local eu uma motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada e pediu auxílio para outras equipes, que conseguiram localizar o borracheiro nas proximidades da rotatória da MS-320, onde foi detido e encaminhado de volta ao local das agressões.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou suspeita de fratura em uma das costelas do frentista, que estava com bastante dificuldade de respirar. Ele foi conduzido para uma unidade hospitalar.

O caso foi levado até a delegacia de Polícia Civil.

