Frentista é atacado com chave de rodas por borracheiro em posto de Três Lagoas

Frentista, de 53 anos, foi socorrido com uma suspeita de fratura na costela após ser atacado com chave de rodas por um borracheiro, na noite desta quarta-feira, dia 14, em um posto de combustíveis nas margens da BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A confusão aconteceu após um desentendimento entre vítima e agressor, onde se iniciou uma discussão que evoluiu para troca de agressões e o borracheiro acabou se armando com o objeto, e desferindo vários golpes contra o frentista.

Motoristas de caminhões, pessoas que estavam no restaurante do posto e colegas de trabalho da vítima intervieram na briga, e na sequência, o suspeito fugiu do local eu uma motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada e pediu auxílio para outras equipes, que conseguiram localizar o borracheiro nas proximidades da rotatória da MS-320, onde foi detido e encaminhado de volta ao local das agressões.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou suspeita de fratura em uma das costelas do frentista, que estava com bastante dificuldade de respirar. Ele foi conduzido para uma unidade hospitalar.

O caso foi levado até a delegacia de Polícia Civil.

