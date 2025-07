Fugitivo de delegacia morre em confronto com a polícia em Ponta Porã

Interior Promotoria instaura procedimento para fiscalizar atuação do Conselho Tutelar de Figueirão

Graziliano Corrêa tinha uma extensão ficha criminal, com passagens por tráfico, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Além disso, tinha dois mandados de prisão em aberto.

Assim, chegaram até uma residência na Vila Militar, onde era esconderijo do suspeito. A Força Tática tentou realizar a abordagem, mas não teve sucesso de início e o criminoso reagiu disparando várias vezes contra a equipe.

Segundo o site Ponta Porã News, as forças de segurança realizaram uma ação conjunta, pois vários furtos e roubos estavam sendo cometidos na cidade e a suspeita recaia em Graziliano.

Graziliano Henrique Corrêa, de 39 anos, que havia fugido da delegacia de Ponta Porã, em maio deste ano, morreu em confronto com a Polícia Militar nesta segunda-feira (7).

