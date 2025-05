Funcionária de escola leva empurrão de aluno e quebra a perna em Santa Rita do Pardo

Funcionária, de 43 anos, da Escola Estadual José Ferreira de Lima, em Santa Rita do Pardo, quebrou a perna após levar um empurrão de um aluno e cair de degraus de um contâiner, na última quarta-feira (14). Ela aguarda por cirurgia no hospital da cidade.

A mãe do estudante, no entanto, relata outra versão destacando que a funcionária é quem teria cometido agressões contra o filho, causando múltiplas lesões.

Segundo o site Cenário MS, a mãe explicou que o filho precisou usar o banheiro masculino, mas que naquele momento, estava sendo limpo pela funcionária. Como haveria demora, o aluno teria entrado no banheiro feminino por estar vazio, mas teria sido supostamente agarrado pela camiseta pela funcionária.

A situação gerou escoriações no pescoço e braços, já que o adolescente tentou se desvencilhar. A mãe ainda contou no registro policial que a funcionária sofreu uma torção em um dos joelhos.

Porém, segundo uma testemunha, a versão da mãe não condiz com os fatos. Essa pessoa relata que o estudante estaria dentro do banheiro feminino com outras meninas e a funcionária foi abordar o aluno e quando foi comunicado que a direção seria acionada, o aluno empurrou a mulher, que caiu dos três degraus no contâiner.

Os sanitários da escola, que está em reformas, está funcionando provisóriamente em containers. Devido à essa queda, a mulher sofreu uma fratura na perna, próxima ao joelho e está internada no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde aguarda cirurgia.

O caso foi registrado na Polícia Civil.

