FuncionÃ¡ria pÃºblica fica em estado grave em acidente na BR-163 em Rio Brilhante

Funcionária pública, identificada como Maria Aparecida, sofreu um grave acidente na tarde deste domingo (10) e ficou em estado grave ao colidir seu veículo, um Citroën C3 no guard rail da BR-163, em Rio Brilhante. Devido à gravidade do fato, ela precisou ser transferida para Dourados.

A condutora, que é moradora do distrito de Prudêncio Thomaz, teria perdido o controle da direção e batido violentamente contra o guard rail de proteção da rodovia.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente por equipes da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros.

Posteriormente, ela foi encaminhada para o hospital da cidade, mas por conta do estado de saúde, foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e ficou responsável por conduzir a ocorrência.

