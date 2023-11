Funcionário mata pecuarista com golpes de facão em fazenda de Bonito

O pecuarista Humberto Damasceno, de 40 anos, foi morto na manhã desta terça-feira (21) com golpes de facão após ter uma discussão com um dos seus funcionários, na sua fazenda em uma área rural de Bonito - a 297 quilômetros de Campo Grande. O suspeito se entregou horas após o crime no Batalhão da Polícia Militar.

O crime teria acontecido por volta das 6h, mas foi divulgado apenas ao longo do dia. O funcionário, que não teve a identificação revelada, e Humberto tiveram uma discussão ríspida, mas o motivo ainda não foi divulgado pelas autoridades.

O pecuarista foi atingido em várias regiões do corpo com golpes de facão, desferidos pelo funcionário. Diante da gravidade deles, a vítima não resistiu e morreu na propriedade rural, conforme informações do site Jardim MS News.

Após o crime, o suspeito foi até a sede da fazenda, tomou banho e usou o veículo de Humberto para chegar até o Batalhão da Polícia Militar em Bonito, onde confessou o crime. Na sequência, os policiais estiveram no local e encontraram o corpo de Humberto.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionados para dar continuidade aos trabalhos técnicos. O suspeito foi detido em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

Vale destacar que Humberto Damasceno era bastante conhecido em Bonito e nas cidades próximas, além de ter concorrido as eleições de 2020, quando tentou uma vaga de vereador.

Deixe seu Comentário

Leia Também