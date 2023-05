Funcionários de frigorífico sofrem intoxicação após vazamento de gás

Funcionários do frigorífico JBS em Dourados, tiveram de ser socorridos às pressas nesta segunda-feira (29), após intoxicação causada por um vazamento de amônia. Ao todo, 13 pessoas foram contaminadas e levadas ao Hospital Evangélico do município.

Equipes do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas por volta das 22h40. Pelo menos duas pessoas estão em estado de saúde considerado grave, segundo as primeiras informações levantadas pelo Dourados News no início desta manhã.

Outras três pessoas foram por meios próprios até hospital, após orientação da empresa. O acidente na indústria, localizada na saída para Campo Grande na BR-163. Este é o segundo caso de intoxicação provocado por exposição a amônia nesta unidade da JBS em menos de três meses.

Ainda segundo o portal, no dia 28 de fevereiro deste ano, alguns trabalhadores deixaram a linha de produção e estavam do lado de fora da JBS. Relatos apontam que era possível sentir o odor do produto desde a BR-163.

O contato com o gás de amônia pode causas irritação nos olhos e problemas no sistema respiratório, dependendo da concentração inalada e da duração da exposição.

Em nota encaminhada ao Dourados News, a JBS "esclarece que o vazamento na unidade de Dourados foi controlado e o local, liberado. Os colaboradores receberam pronto atendimento, e a Companhia está prestando todo apoio necessário".

