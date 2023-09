Funcionários encontram corpo em estado de putrefação em fazenda de Rio Verde

Durante a noite desta terça-feira (26), funcionários de uma fazenda encontraram o corpo de uma pessoa em estado de putrefação em uma área de mata na cidade de Rio Verde de Mato Grosso - a 210 quilômetros de Campo Grande.

Por conta da situação do cadáver, ainda não foi possível dizer se tratava de uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino.

Segundo noticiado pelo site Rio Verde News, o corpo foi encontrado por alguns funcionários numa região chamada de Serra da Alegria, que fica a 100 quilômetros da zona urbana.

As autoridades foram acionadas por volta das 19h40, quando começaram a se deslocar para o local.

Polícia Civil de Rio Verde e Polícia Científica de Coxim estiveram atuando no caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também