Furtada em Sidrolândia, ambulância do Samu teria sido vista em Campo Grande

Durante a madrugada desta quinta-feira (5), uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi furtado do estacionamento do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. As primeiras informações apontam que a viatura teria sido em um bairro de Campo Grande.

O modelo utilizado pela corporação é diferente do utilizado na capital sul-mato-grossense. A viatura da cidade interiorana é uma caminhonete Ford Ranger, o que difere dos modelos atuais. Ela é usada no transporte de pacientes da zona rural para a zona urbana.

Segundo o site Região News, a chave estava na ignição, um procedimento adotado para acelerar os atendimentos em qualquer chamado, mas quando um dos funcionários foi buscar a viatura, notou que ela não estava no pátio.

Ainda conforme o site, existiu a possibilidade de que o veículo pudesse ter sido levado para a manutenção, mas a tese foi descartada. Dessa forma, a Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência sobre o furto e está buscando imagens de câmeras de segurança do entorno do UPA para verificar a ação criminosa.

O site local informou também que a viatura teria sido visto no bairro Nova Bahia, em Campo Grande. Há uma característica que pode ajudar a identificar o veículo, pois o capô da Ford Ranger está amassado em decorrência de um acidente.

Viu a viatura diferente? Você pode ligar para a Polícia Militar pelo telefone 190 e informar sobre o paradeiro.

