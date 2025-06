Furtadores de gado morrem em confronto com a PM em fazenda de Três Lagoas

Antonielson Guadalupe Cedreira, de 39 anos, e Maurício Salviano Girão, de 38 anos, morreram em confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (2), na zona rural de Três Lagoas. Eles eram responsáveis por atuar nos furtos de gados em uma fazenda da região.

Outros dois indivíduos foram presos. Juntos, eles formavam uma quadrilha para furtar os animais, cometer o abate e fugir com a carne bovina. Todos estavam utilizando armas e demais utensílios.

Segundo detalhes do portal 24H News MS, a Polícia Militar realizava rondas pela MS-320, quando visualizaram uma Ford Pampa, com lona preta e realizaram a abordagem. No veículo estavam dois homens, de 34 e 37 anos, e a caçamba estava com carne bovina, um machado, quatro facadas, espingardas e outros armamentos.

Após a verificação, os policiais questionaram os indivíduos e eles confessaram o furto e o abatimento de um boi numa propriedade rural na região da rodovia. Um funcionário da fazenda foi acionado e confirmou o furto, alegando que encontrou vestígios do animal abatido no pasto.

Assim, foi iniciada as buscas pelos outros indivíduos, onde a informação era que eles haviam fugido em uma motocicleta. Ainda pela rodovia, ambos foram localizados e iniciaram uma perseguição pela MS-320. Os dois, mesmo na motocicleta, apontaram as armas que utilizavam para a viatura e obrigou os policiais a reagirem, começando um confronto em meio a rodovia.

Antonielson e Maurício foram atingidos pelos disparos dos militares e foram socorridos ainda com vida para o Hospital Auxiliadora, no entanto, não resistiram aos ferimentos. Eles portavam um revólver de calibre 38 e outro de calibre 32.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do confronto e realizaram os procedimentos de praxe.

