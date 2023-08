Gaeco cumpre mandados em Ribas e vasculha Câmara Municipal

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (16), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) esteve nas ruas de Ribas do Rio Pardo - a 97 quilômetros de Campo Grande, cumprindo alguns mandados de busca e apreensão.

Até o momento, não foi informado quantos mandados estão sendo cumpridos na cidade, nem mesmo os alvos.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul ainda não se manifestou oficialmente por meio de nota.

Segundo o site Notícias do Cerrado, a operação se concentrou em casas de agentes públicos e na Câmara Municipal da cidade, que estão em busca de documentos.

A suspeita é que um dos mandados esteja sendo cumprido na casa do ex-prefeito de Ribas, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo.

