Gaeco deflagra nova operação contra guardas municipais em Ponta Porã

Durante a manhã desta terça-feira (27), mais uma etapa da Operação Deviare foi deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) contra guardas municipais atuantes em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Ao menos seis guardas teriam sido presos durante a fase da operação, conforme noticiado pelo site Ponta Porã News. O Ministério Público apontou que são 8 alvos nessa fase, onde estão sendo cumpridos 8 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão nos imóveis dos investigados

Com essa terceira fase, já são 32 guardas municipais de Ponta Porã alvos da Operação "Deviare", todos por associação criminosa, peculato, comércio ilegal de armas de fogo e demais delitos correlatos.

A última operação realizada aconteceu no dia 31 de janeiro deste ano. Segundo investigado pelo Gaeco, guardas municipais usavam de suas funções para solicitar e auferir vantagens indevidas na região de fronteira de pessoas em situação ilegal e de pequenos contrabandistas.

Os agentes também se apropriavam de cargas irregulares, a exemplo de cigarros e armas. De acordo com a equipe do Gaeco, tal era o descalabro da situação que vários desses guardas municipais integravam um grupo de WhatsApp denominado “Laranjas Podres”, por meio do qual se comunicavam e tratavam de ilícitos.

No decorrer dos trabalhos, também foi possível constatar que alguns dos guardas municipais se dedicavam ao tráfico de armas e munições, dos mais variados calibres, naquela região de fronteira.

O nome da operação faz alusão ao ato de desviar (em italiano), já que a investigação do Gaeco se iniciou em razão do desvio de armas de fogo e munições por parte de guardas municipais em uma ocorrência de tráfico de drogas, em agosto de 2021.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também