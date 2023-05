Gaeco monta operação e cumpre mandados de busca e apreensão em Sidrolândia

Durante a manhã desta quinta-feira (18), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) saiu as ruas de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em meio a uma operação com auxílio do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

As buscas estariam direcionadas a empresas que prestam serviços para a Prefeitura de Sidrolândia, mas também em casas dos proprietários e parentes ligados aos alvos dos mandados.

Um dos pontos visitados pela operação foi a rua Nioaque. Ainda não foi informado a quantidade de mandados a serem cumpridos, tampouco se houve prisões em meio a operação.

A operação teria começado nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h30.

