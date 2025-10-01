Gaeco volta às ruas de MS e dono de papelaria é alvo em Sidrolândia

Dono de uma papelaria em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, é alvo de uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), durante a manhã desta quarta-feira (1°).
Informações iniciais apontam que o investigado, identificado como Pedro Luiz Ribeiro Ruano, teria contratos 'suspeitos' com a prefeitura da cidade.
Até o momento, o Ministério Público não se manifestou de maneira oficial e ainda não há detalhes se a operação se estendeu para outras cidades de Mato Grosso do Sul.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram que equipes do Batalhão de Choque estão prestando apoio no cumprimento de mandados.
A reportagem segue acompanhando mais detalhes.
