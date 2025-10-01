Menu
Gaeco volta às ruas de MS e dono de papelaria é alvo em Sidrolândia

Ainda não há detalhes se a operação se estendeu para outras cidades

01 outubro 2025 - 08h05Luiz Vinicius     atualizado em 01/10/2025 às 08h14
Batalhão de Choque presta apoio na operaçãoBatalhão de Choque presta apoio na operação   (Via Coruja News 24 HS)
Dono de uma papelaria em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, é alvo de uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), durante a manhã desta quarta-feira (1°).

Informações iniciais apontam que o investigado, identificado como Pedro Luiz Ribeiro Ruano, teria contratos 'suspeitos' com a prefeitura da cidade.

Até o momento, o Ministério Público não se manifestou de maneira oficial e ainda não há detalhes se a operação se estendeu para outras cidades de Mato Grosso do Sul.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que equipes do Batalhão de Choque estão prestando apoio no cumprimento de mandados.

A reportagem segue acompanhando mais detalhes.

