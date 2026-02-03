Genro que matou sogro se apresenta à polícia em Sidrolândia

Saiba Mais Polícia Após salvar filha de agressões, idoso é morto a tiros pelo genro em Sidrolândia

Luiz Mauro Gaudino Barreto, de 47 anos, acusado de assassinar o próprio sogro Dércio Sanabria, de 67 anos, na noite do último domingo, dia 1º, se apresentou à polícia acompanhado de um advogado no final da manhã desta terça-feira, dia 3, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele deverá permanecer preso, pois contra ele já havia sido expedido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Segundo o site Noticidade, Luiz chegou a conversar com um conhecido e em um dos trechos, escreveu a frase: "Acabei com minha vida, meu dez". O conhecido orientou que ele se apresentasse o quanto antes às autoridades.

Porém, ainda conforme o site, um dos filhos do acusado usou as redes sociais para comentar sobre o caso e destacou que o pai foi agredido por Dércio e pelo cunhado, mostrando uma foto em que o rosto de Luiz aparece machucado.

A Polícia Civil segue investigando o caso de homicídio qualificado.

O caso - Segundo consta no boletim de ocorrência, a confusão inicial aconteceu em um bar, onde a filha da vítima estava sendo agredida pelo suspeito e ao intervir, o idoso passou a lutar contra o genro.

Ocorre que após a dispersão da confusão, o pai e o filho foram visitar a mulher para saber se ela estava bem e se depararam com o suspeito portando uma arma de fogo em frente a residência. Num primeiro momento, foi efetuado um disparo, que atingiu o carro.

A família decidiu fugir do local em um Volkswagen Gol, mas foi perseguida pelo atirador, que estava em uma motocicleta. Em determinado momento, o suspeito conseguiu se aproximar e atirou novamente, acertando Dércio no peito.

