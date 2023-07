Gestante é espancada pelo marido bêbado na frente do filho em Sidrolândia

Grávida de 9 meses, uma jovem, de 27 anos, foi espancada na frente da sua filha, de 8 anos, pelo seu companheiro, de 20 anos, na madrugada desta sexta-feira (21) em sua residência na cidade de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. O agressor foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos escutaram a vítima pedindo por socorro e uma criança chorando bastante, acionando a Polícia Militar para verificar a situação. Ao chegarem no endereço, encontraram a vítima e a criança na varanda, ambas chorando.

A jovem relatou que seu companheiro chegou totalmente embriagado e inicialmente, as agressões foram verbais, onde o agressor acusou ela de ter um caso com seu padrasto, denegrindo ela com palavras de baixo calão.

Mas em determinado momento, o suspeito pegou a vítima pelo pescoço e braço, lançando-a contra o chão. Além disso, o agressor passou a puxar de forma violenta os cabelos da sua companheira, onde arrancou uma mecha e desferiu diversos socos contra a cabeça dela.

Ainda segundo o registro, a vítima tentou pegar o celular para pedir socorro, quando o rapaz arrancou o aparelho de sua mão e arremessou contra a parede, deixando ele quebrado. O suspeito permaneceu na residência e foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia.

Ele foi autuado pelos crimes de dano e lesão corporal dolosa, todas qualificadas como violência doméstica.

