Gestante pula de carro em movimento e denuncia estupro do ex-companheiro em MS

Primo do acusado também teria participado do ato sexual contra a mulher

07 outubro 2025 - 13h13Luiz Vinicius
Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítimaMomento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima   (Jornal da Nova)

Mulher, de 38 anos, grávida de três meses, foi socorrida nesta segunda-feira (6), após pular de um carro em movimento no Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos, na saída de Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ela teria informado que foi violentada sexualmente pelo ex-marido e o primo dele e que ainda ingeriu um comprimido azul dado por eles.

Segundo o site Jornal da Nova, a mulher foi encontrada na rodovia por um caminhoneiro que passava pelo local. Ele teria notado o momento em que a vítima teria saltado do carro.

Ele acionou o Corpo de Bombeiros e durante o atendimento, os militares encontraram a vítima encolhida, com a mão direita dentro do short, sobre as partes íntimas.

A mulher também apresentava espuma branca na boca, encontrava-se consciente, entretanto, desorientada. Para os militares, ela relatou ter sido estuprada pelo ex-marido e pelo primo dele, queixando-se de algias na região da clavícula e nas costas.

A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional, na sequência, equipes da Polícia Militar e Polícia Civil, por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher, foram acionadas.

