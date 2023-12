Gol capota em acidente com caminhonete e casal fica em estado grave em Ivinhema

Na noite da última segunda-feira (11), um casal ficou ferido durante um acidente de trânsito na região do Polo Industrial de Ivinhema. O carro em que eles estavam, um Volkswagen Gol, capotou após colidir contra uma caminhonete Toyota SW4, que ficou com a frente destruída.

O homem sofreu um TCE (Traumatismo cranioencefálico), enquanto a mulher apresentava suspeita de fratura no fêmur. Os ocupantes da SUV não teriam se ferido na colisão.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar na cidade.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. No local, compareceu a Polícia Rodoviária Federal, que ficou responsável pela ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também