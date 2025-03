'Golpes que aprendi': Lutador de muay thai matou idoso por ciÃºmes em Dourados

Saiba Mais Interior Idoso é espancado até a morte e tem rosto desfigurado em Dourados

O lutador de muay thai, Maycon Almeida de Oliveira, de 21 anos, confessou o crime de homicídio contra Carlos Roberto Marani, de 61 anos, e disse que matou a vítima por ciúmes da namorada, de 27 anos, que está grávida.

A vítima foi encontrada em um cômodo da residência, localizada no Jardim Independência, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, com sinais de espancamento. O idoso chegou a ter o rosto desfigurado.

Segundo o site Dourados News, a situação aconteceu após Maycon ter o dedo cortado por um golpe de faca desferido por Carlos. Por conta disso, houve uma discussão e consequentemente as agressões.

"Fiquei com raiva e bati nele. Aí eu tive que usar uns golpes que aprendi", disse o lutador em um áudio que o site local obteve.

Maycon foi encontrado a cerca de 500 metros do local do crime, entre as ruas Monte Castelo, João Pessoa e Clóvis Beviláqua. Ele resistiu à prisão e foi contido por policiais militares.

A mulher do lutador esteve na casa da vítima horas antes. No boletim de ocorrência, ela relata que foi agredida com um soco no olho esquerdo, esganada e teve o braço direito apertado pelo companheiro.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Idoso é espancado até a morte e tem rosto desfigurado em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também