Governo aponta economia com iluminação de LED em rodovia de Dourados

A implementação de luzes de LED na rodovia MS-156, que liga as cidades de Dourados a Itaporã, representou uma economia de R$ 633 mil aos cofres públicos neste primeiro ano.

Referente ao custo anual da iluminação convencional, formada por luminárias de vapor de sódio, o valor da economia considera os gastos com o consumo de energia elétrica (R$ 393 mil) e também com a manutenção do sistema de lâmpadas, reatores, disjuntores e transformadores (R$ 240 mil).

O cálculo é da Superintendência de Energia e Saneamento da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), que executou a instalação do sistema em setembro do ano passado.

O investimento no sistema de iluminação de LED solar na rodovia foi de R$ 4 milhões, segundo a Seilog. Outro exemplo de investimento que deu resultados positivos ao erário público foi a troca da iluminação da ponte rodoferroviária entre Aparecida do Taboado e Rubinéia (SP).

O sistema de iluminação de LED solar na estrutura foi ativado em janeiro de 2022. Um ano após a troca, a economia aos cofres públicos chegou a R$ 161 mil. Em 20 meses, a economia chegou a R$ 268,3 mil.

Deixe seu Comentário

Leia Também