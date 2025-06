Governo de MS investe em iluminação solar em Rio Negro e Dourados

O Governo de Mato Grosso do Sul homologou nesta semana, dois contratos para instalação de sistemas de iluminação pública com luminárias de LED alimentadas por energia solar nos municípios de Rio Negro e Dourados. A medida busca promover maior eficiência energética e reforça o compromisso do Estado com a sustentabilidade.

A iniciativa, coordenada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), prevê investimento total de R$ 755,1 mil. Em Rio Negro, serão instalados 61 postes metálicos com luminárias solares na Avenida Brasil, nos trechos de entrada e saída da cidade. O valor destinado à obra é de R$ 417,9 mil.

Já em Dourados, o edital prevê a implantação de 44 postes na Avenida José Roberto Teixeira, entre as ruas Indaiá e vereador Vitório José Pedriva, com investimento de R$ 337,2 mil.

Conforme o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, os projetos representam um avanço não apenas em infraestrutura urbana, mas também em responsabilidade ambiental.

A Agesul ressalta que a tecnologia adotada reduz o consumo de energia elétrica da rede pública e a necessidade de manutenção, gerando economia a longo prazo.

As contratações seguiram o processo licitatório e foram formalizadas por meio de extratos publicados no Diário Oficial do Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também