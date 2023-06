Governo de MS lança revitalização da linha internacional de Ponta Porã

Foi assinado nesta sexta-feira (2) um projeto que marca uma nova fase de desenvolvimento e cooperação entre as cidades fronteiriças de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero por meio de obras de revitalização e urbanização da linha internacional que separa os municípios.

A assinatura do documento foi acompanhada de perto pelo secretário da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo. “Estamos construindo o futuro das nossas cidades”, afirmou.

O projeto, encabeçado pelas autoridades de Mato Grosso do Sul e do departamento paraguaio de Amambay, autorizou quatro empresas para iniciarem o empreendimento, transformando a avenida que une os dois países em uma local moderno e funcional, acabando com problemas antigos, como alagamentos na região.

“É um projeto construído a várias mãos, que nos unirá mais ainda. Com a urbanização e revitalização, vão ser feitos mais de 30 quilômetros de drenagem para acabar com 17 pontos de alagamentos”, explicou Peluffo.

Além do secretário, estiveram presentes no evento o governador Eduardo Riedel, o prefeito Eduardo Campos, a senadora Tereza Cristina, os deputados federais Vander Loubet e Dagoberto Nogueira e os deputados estaduais Paulo Corrêa, Márcio Fernandes e Roberto Hashioka.

