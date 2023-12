Governo Federal anuncia licitação para melhorias no abastecimento de água em aldeia de MS

O Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Saúde Indígena e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Mato Grosso do Sul, divulgou um aviso de licitação para a contratação de uma empresa especializada na execução de obras de engenharia. O objetivo da licitação é promover a ampliação e melhorias no Sistema de Abastecimento de Água na Aldeia Potrero Guassu, localizada no município de Paranhos.

A modalidade escolhida para o procedimento licitatório é a Tomada de Preços, e a data limite para a entrega das propostas é 17 de janeiro de 2024, até as 10h00. O endereço designado para a entrega é Rua Alexandre Flemeling, 2007, Vila Bandeirantes, em Campo Grande, MS.

O valor global previsto para a execução da obra é de R$ 1.774.077,65 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Essa estimativa considera um total de 270 itens de serviços a serem executados.

