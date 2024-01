Governo Federal destina recursos para revitalização em Bonito

Na edição de hoje, 05 de janeiro, o Diário Oficial da União publicizou a formalização de um contrato de repasse do Governo Federal para o município de Bonito, conhecido destino turístico em Mato Grosso do Sul.

O repasse, inserido no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, totaliza a quantia de R$ 742.732,00 (setecentos e quarenta e dois mil e setecentos e trinta e dois reais). Deste montante, R$ 735.304,68 serão provenientes dos cofres da União, enquanto R$ 7.427,32 serão destinados como contrapartida do município.

A parceria estabelecida entre o Governo Federal e o Ministério das Cidades tem como finalidade a revitalização e ampliação da pista de caminhada que conecta Bonito ao Balneário Municipal.

