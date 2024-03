Governo investe na melhoria de aerÃ³dromo de CamapuÃ£

O Governo de Mato Grosso do Sul não está medindo esforços para melhorar os aeroportos e aeródromos. Dessa vez, o investimento está sendo feito na recuperação do aeródromo de Camapuã, onde devem ser injetados mais de R$ 6 milhões nas obras.

Serão feitas restauração da pista de pouso de decolagem, no pátio de aeronaves e na pista de taxiway, que liga a pista principal ao pátio.

Com projetos em andamento para obras em 21 aeroportos do Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 175,4 milhões - previstos para 2024 e 2025 - esse tipo de investimento potencializa o turismo e gera aumento de emprego e renda para a população.

No radar do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, o Governo possui um plano aeroviário de cerca de R$ 250 milhões em andamento para desenvolver esse tipo de infraestrutura em todas as regiões.

A publicação da obra no aeródromo de Camapuã, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), autarquia de obras públicas vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), consta no Diário Oficial. A empresa vencedora do certame é a INFRA+ S/A.

