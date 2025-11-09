Granada achada em casa leva BOPE a apreender 420 kg de drogas em Ponta Porã

A descoberta de uma granada explosiva em uma residência levou o BOPE a apoiar uma operação policial de grande porte em Ponta Porã, na sexta-feira (7). No local, os agentes encontraram mais de 420 quilos de drogas, além de munições e veículos usados no tráfico, conforme informações do Ponta Porã News.

A ação começou após a abordagem de um Chevrolet Celta preto, identificado como pertencente a um foragido da Justiça por tráfico de drogas. O homem confessou guardar entorpecentes em casa, onde os policiais localizaram maconha em tabletes, flores de maconha (bucha), haxixe marroquino, munições de fuzil e pistola, e a granada, que foi retirada com segurança pela equipe de explosivistas do BOPE.

Durante a vistoria, o cão farejador da PM também encontrou mais drogas escondidas em compartimentos secretos de um veículo, elevando o total apreendido para mais de 420 quilos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, junto com os entorpecentes e o material apreendido.

