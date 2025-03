GratificaÃ§Ãµes a servidores de LadÃ¡rio sÃ£o alvo de investigaÃ§Ã£o do MP

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um Procedimento Preparatório para investigar possíveis irregularidades na concessão de gratificações e adicionais a servidores públicos do município de Ladário em 2024.

O procedimento, registrado sob o número 06.2025.00000285-9, tem o objetivo de coletar informações para decidir se será instaurado um Inquérito Civil, proposta uma Ação Civil Pública ou arquivada a representação.

A investigação está sob responsabilidade do promotor de Justiça Luciano Bordignon Conte e tramita sob sigilo na 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá. O extrato de abertura foi publicado no Diário Oficial do MPMS, mas, devido ao sigilo, detalhes não foram divulgados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também