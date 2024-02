Grave acidente deixa motociclista morto em distrito de Ponta Porã

Motociclista, que ainda não teve a identificação revelada, morreu em um grave acidente no final da manhã desta quarta-feira (7), ao se envolver em uma colisão com um veículo de passeio, que chegou a capotar numa estrada de terra, no distrito Nova Itamarati, em Ponta Porã.

A dinâmica do sinistro de trânsito foi tão grande, que a motocicleta em que a vítima estava, ficou praticamente irreconhecível. O motociclista ficou caído a alguns metros do veículo.

O motociclista estava com um ferimento grave na perna direita e morreu antes da chegada do socorro, segundo informações do site Ponta Porã News.

Já o motorista do carro foi socorrido com ferimento pelo corpo e encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Ponta Porã.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para trabalhar no caso e coletar detalhes que levaram as causas do acidente.

