Grave acidente deixa motorista de app preso em ferragens na BR-262, em Três Lagoas

Motorista de aplicativo, de 32 anos, ficou preso nas ferragens do veículo que dirigia, um Renault Kwid, após colidir violentamente contra um cavalo mecânico, que tentou acessar a rodovia BR-262 de maneira repentina e ocasionou o acidente, na noite desta quinta-feira (8), em Três Lagoas.

Segundo detalhes do site 24H News MS, a vítima apresentava uma suspeita de fratura na clavícula e reclamava de fortes dores na região do fêmur. O motorista foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Com a vítima, estavam mais duas pessoas que também ficaram feridas, mas em menor gravidade. Eles estavam seguindo sentido Brasilândia, quando o veículo de passeio colidiu na lateral direita do cavalo mecânico, que estava desacoplado e tentava acessar a pista para seguir o mesmo trajeto.

Os dois passageiros foram encaminhados para avaliação na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O caminhoneiro também foi socorrido por conta de dores no quadril e no corpo.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

