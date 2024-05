Grave acidente deixa motorista de Gol preso às ferragens em Rio Brilhante

Grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (27) deixou o motorista de um Volkswagen Gol, de cor vermelha, preso às ferragens no prolongamento da rua Prefeito Theofanes, em Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Foco, a colisão aconteceu enquanto o veículo de passeio saia do bairro Rio Belo e adentraria a rua.

Ainda conforme divulgado, a caminhonete, uma Chevrolet S-10, seguia no sentido para Maracaju. Devido ao acidente, o motorista do Gol ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisaram de todo aparato para realizar a sua remoção.

Ele foi encaminhado para o hospital municipal da cidade para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local apurando as causas do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também