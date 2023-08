Grave acidente entre carretas na MS-112 deixa pelo menos uma pessoa morta

Durante a manhã deste sábado (5), um grave acidente foi registrado no trecho da MS-112, que liga Inocência a Cassilândia, e envolveu pelo menos três carretas, sendo que todas pegaram fogo em virtude do impacto causado. Uma pessoa teria morrido presa as ferragens.

O JD1 Notícias apura mais detalhes sobre a ocorrência. Mas vídeos foram encaminhados para a reportagem que mostram o local do acidente, com bastante fumaça e o fogo ainda existente nos veículos durante a manhã.

Uma das carretas estaria aparentemente carregada com milho e a carga ficou espalhada pela pista. Outra estaria carregando tijolos e boa parte do material também foi perdido no acidente.

A suspeita é que a vítima tenha morrido carbonizada. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados para atuarem no local.

