Grave acidente entre carro e carreta no Paraná deixa casal de MS ferido

Casal sul-mato-grossense, moradores de Batayporã, sofreu um grave acidente na manhã de quinta-feira (23) após terem seu carro atingido por uma carreta em uma rodovia na região de Jandaia do Sul, no Paraná.

Segundo informações do site Nova News, o casal estava em uma SUV Chery Tiggo 7, quando houve o acidente com uma carreta. Mas, a princípio, o veículo é quem teria provocado a colisão na pista.

Sites do Paraná reportaram que o motorista da carreta explicou que havia uma fila de veículos parado no sentido contrário da pista em que ele estava. Porém, em determinado momento, o veículo do casal foi atravessar sem ter a visão necessária.

A mulher que estava no Chery não se feriu, mas seu marido sofreu uma lesão na cabeça e está internado em um hospital no interior do Paraná. Ambos foram atendidos por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme o site Nova News, os moradores de Batayporã retornavam de viagem do interior de Santa Catarina.

Deixe seu Comentário

Leia Também