Grave acidente mata adolescente de Três Lagoas em rodovia de Mato Grosso

A adolescente Cássia Louisy Sales de Santana, de 17 anos, natural de Três Lagoas, morreu em um grave acidente na rodovia BR-163, próximo ao município de Diamatino, em Mato Grosso, na madrugada da última quarta-feira (31). Ela estava na companhia do pai, que dirigia uma carreta e sobreviveu ao ocorrido.

Segundo informações do site PowerMix, o condutor, que não teve a identificação revelada, perdeu o controle da direção da carreta ao passar pela ponte do Rio Arinos, colidindo com a lateral de um Renault Kwid, saindo para o acostamento.

Nesse momento, a carreta não conseguiu parar e caiu numa ribanceira. A adolescente morreu no local antes mesmo de ser socorrida.

As demais pessoas envolvidas no acidente, seja do veículo Kwid e o pai da jovem, foram socorridos pelas unidades de resgate da concessionária da rodovia, sendo encaminhados para um hospital de Nova Mutum, também em Mato Grosso.

A BR-163 chegou a ficar interdita por horas para o trabalho da Perícia Científica e o corpo da adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Nova Mutum. Posteriormente seria liberado para os familiares sepultarem a vítima.

