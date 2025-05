Venezuelano que espancou esposa e a fez perder bebê é preso em Dourados

Saiba Mais Polícia Grávida perde o bebê após ser espancada pelo companheiro em Dourados

O venezuelano José Omar Queiroz Cedeno, de 35 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta segunda-feira (26), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, após agredir a esposa, de 37 anos, que estava grávida. O episódio de violência provocou o aborto do bebê e aconteceu no último domingo (25).

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma denúncia chegou até o conhecimento da Polícia Militar, onde um casal estaria em vias de fato e a mulher em questão estaria grávida de gêmeos. O suspeito havia fugido antes da chegada do socorro.

Ao chegar pelo local indicado, a equipe foi informada que a mulher havia sido socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Universitário. No deslocamento até a unidade hospitalar, também foram informados que a vítima estava no centro cirúrgico.

A equipe médica que estava atendendo a paciente relatou aos policiais que no trajeto, dentro da viatura do Samu, um dos bebês nasceu, porém, sem sinais vitais. A condição do outro bebê não foi relatada no registro.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, que orientou uma equipe da Polícia Militar a permanecer em diligências ininterruptas para localizar José Omar, que naquela altura, estava foragido após cometer as agressões contra a companheira.

Durante a ronda noturna, os policiais receberam a informação sobre o paradeiro de José Omar, localizado nas imediações do Jardim Santa Maria. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar aborto e lesão corporal praticada contra mulher.

