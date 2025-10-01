Menu
Grupo fraudava licitações em Miranda há 5 anos usando 'empresas fantasmas'

Investigação do Gaeco descobriu que locais não tinham sedes próprias e mesmo assim, venciam certames

01 outubro 2025 - 12h54Luiz Vinicius
Militares do Choque auxiliaram na operação em SidrolândiaMilitares do Choque auxiliaram na operação em Sidrolândia   (Região News)

Grupo criminoso utilizava empresas fantasmas para conseguir fraudes em licitações no município de Miranda. Esse é o indicativo da investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), que originou a 'Operação Copertura', deflagrada na manhã desta quarta-feira, dia 1° de outubro, também em Campo Grande, Sidrolândia.

Ao todo foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, apurando crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, bem como delitos correlatos.

Conforme o Ministério Público, o grupo criminoso atuava fraudando licitações de diversos tipos no município de Miranda, desde 2020, por meio de conluio de empresários que fornecem propostas ou orçamentos "cobertura" e contando com atuação decisiva de agente público.

Algumas empresas não possuíam sequer sede própria ou funcionários registrados, mas venciam licitações de produtos das mais variadas características, como, por exemplo, materiais de construção, escritório, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, informática, kits escolares.

A operação contou com apoio operacional do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), assim como, do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais, ambos da Polícia Militar do Estado.

