Interior

Grupo que fraudava empréstimos consignados é alvo de operação da PF em Ladário

Investigação aponta organização criminosa utilizava documentos falsos, como contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais

15 agosto 2025 - 12h14Luiz Vinicius
Policiais cumpriram vários mandados na operaçãoPoliciais cumpriram vários mandados na operação   (Divulgação/PF)

Associação criminosa que usava documentos falsos para fraudar empréstimos consignados foi alvo da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (15), na operação Loan, em Ladário - a 430 quilômetros de Campo Grande.

A investigação apontou que o grupo utilizava documentos falsos, como contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais, e assim, obter os empréstimos.

Segundo a Polícia Federal, o esquema causou um prejuízo em mais de R$ 2 milhões.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Na operação, foram apreendidos celulares, contracheques e outros documentos.

A investigação prossegue para identificar todos os envolvidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

