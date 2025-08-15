Grupo que fraudava empréstimos consignados é alvo de operação da PF em Ladário

Associação criminosa que usava documentos falsos para fraudar empréstimos consignados foi alvo da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (15), na operação Loan, em Ladário - a 430 quilômetros de Campo Grande.

A investigação apontou que o grupo utilizava documentos falsos, como contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais, e assim, obter os empréstimos.

Segundo a Polícia Federal, o esquema causou um prejuízo em mais de R$ 2 milhões.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Na operação, foram apreendidos celulares, contracheques e outros documentos.

A investigação prossegue para identificar todos os envolvidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também