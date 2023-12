Ato heroico: PM reformado salva criança de afogamento em Bataguassu

Durante a tarde desta terça-feira (26), o policial militar reformado Mak Franco salvou uma menina, de 3 anos, de se afogar em uma piscina em uma residência na Avenida Maracaju, em Bataguassu - a 342 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encontrada desacordada dentro da água na casa da avó.

O sub-tenente, que estava na frente da residência, presenciou o momento de desespero e prestou os primeiros atendimentos para reanimar a criança. Ele usou a manobra de salvamento para desobstruir a garganta e o nariz, ventilar e soprar até que a menina demonstrasse sinais vitais.

Segundo o site Cenário MS, o tio da criança estava presente no local e auxiliou na ajuda sob os comandos do policial. A mãe da vítima trabalhava no momento do acidente e assim que foi alertada, retornou para a residência e acompanhou o desfecho da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e continuou com os socorros para a criança. Eles encaminharam a menina até a Santa Casa da cidade. Ainda conforme o site, após passar a noite em observação, a garotinha recebeu alta médica pela manhã desta quarta-feira (27).

A família explicou que a menina se ausentou do espaço onde todos estavam reunidos, mas logo passaram a procura-lá, quando encontraram ela desmaiada na piscina. Não foi possível precisar quantos minutos ela ficou submersa, mas o Corpo de Bombeiros alertou que a ação rápida do sub-tenente foi crucial para evitar uma tragédia. A família acredita que ela tenha se afogado ao tentar pegar um brinquedo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também