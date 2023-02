Homem abaixa short para jovem, tenta furtar carvão e acaba preso em MS

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante na última semana por atormentar uma comerciante, importuna-la sexualmente e ainda tentar furtar um saco de carvão na cidade de Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar, a comerciante, de 23 anos, relatou que o homem passou a fazer gestos obscenos para ela e por isso decidiu chamar a polícia.

A jovem ainda contou que o suspeito tirou o short e passou a mostrar suas partes íntimas. Além disso, ele tentou furtar saco de carvão, mas foi impedido.

Os militares encontraram o suspeito na Avenida Barão do Rio Branco, na região Central.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde.

