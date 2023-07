Homem agredido a pauladas em briga morre após quase dois meses internado em Dourados

Valdeir Conceição dos Santos, de 43 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24) após ficar quase dois meses internado no Hospital da Vida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele havia sido agredido a pauladas na rua Ponta Porã, no dia 30 de maio.

Conforme informações do site Ponta Porã News, Baruru, como era conhecido, havia se envolvido em uma briga em uma conveniência.

A vítima foi encontrada ferida e recebeu os primeiros atendimentos médicos por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), depois sendo transferido para o hospital.

Natural de Ponta Porã, Valdeir ficou internado por quase dois meses, quando não resistiu as complicações dos ferimentos que recebeu e faleceu no hospital.

Ele morava no Jardim Universitário, em Dourados.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também